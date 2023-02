POL-WAF: Drensteinfurt- Walstedde. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag, 30.01.2023 11:00 Uhr bis 04.02.2023 12:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in Oelde an der Beckumer Straße in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Die Polizei bittet Mitbürger, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 02581-600532 zu melden. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: ...

