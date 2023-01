POL-HI: Einbruch in Mobilfunk-Shop

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (bf). Am 30.11.2023 kam es im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Mühlenbusch Ecke Wermeierfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden an der oben genannten Örtlichkeit teilweise über dortige Verkehrsinsel, die dadurch ...

mehr