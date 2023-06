POL-CUX: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 73, Pkw prallt gegen Straßenbaum, landet in Straßengraben, Führer wird herausgeschleudert, vermutlich überhöhte Geschwindigkeit

Cuxhaven (ots) - Wanna: Zunächst wurde in Wanna der Diebstahl eines VW Passat angezeigt, welcher im Feuerstättenweg verschlossen abgestellt war. Das Fahrzeug wurde gegen 17:00 h am Samstag abgestellt, der Diebstahl in der Nacht zum Sonntag um 01:00 h bemerkt. Um 08:15 h wurde der Pkw dann verunfallt nur wenige hundert Meter in der Feldmark entfernt durch einen Landwirt beschädigt aufgefunden. Zeugen, die weitere ...

mehr