Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Poizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 11.03.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Brand in Einfamilienhaus - Bad Soden-Salmünster

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kam es in einem Einfamilienhaus in Bad Soden-Salmünster in der Stiftungssstraße im Ortsteil Eckardroth, zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand, die 66-jährige Bewohnerin hatte sich vor den Flammen unverletzt zu den Nachbarn gerettet. Den Sachschaden an dem freistehenden Anwesen schätzt die Polizei auf zirka 500.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch vollkommen unklar, die Brandspezialisten der Polizei werden die nötigen Ermittlungen aufnehmen. Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Bad Soden, Bad Orb, Wächtersbach und Schlüchtern zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 11.03.2023, Müller, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell