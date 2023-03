POL-OF: Blitzermeldung: Die Polizei wünscht allen eine gute und sichere Fahrt!

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbruch in Einfamilienhaus - Langen Am Montag, in der Zeit von 18:30 bis 20.45 Uhr, kam es in der Straße An der Steinritz (einstellige Hausnummern) zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss alle Räume des Hauses. Weiterhin ...

