Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbruch in Einfamilienhaus; Audi Q7 entwendet. Wer kann Hinweise geben?

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Langen

Am Montag, in der Zeit von 18:30 bis 20.45 Uhr, kam es in der Straße An der Steinritz (einstellige Hausnummern) zu einem Einbruch. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss alle Räume des Hauses. Weiterhin wurde ein Tresor aus der Wand gebrochen und mit einem Vorschlaghammer geöffnet. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen BMW über die Autobahn 661 in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 069 8098-1234 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Bereich Main-Kinzig

1. Audi Q7 entwendet. Wer kann Hinweise geben? - Langenselbold

(jg) Unbekannte haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der Emmy-Noether-Straße einen geparkten Audi Q7 aus einem Carport entwendet. Die Autodiebe stahlen den grauen SUV mit MKK-Kennzeichen vermutlich zwischen 4.30 und 6.45 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 08.03.2023, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell