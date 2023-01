POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Einbruch in eine Kanzlei gesucht

Quakenbrück (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (18.45 Uhr) und Samstagmorgen (6.30 Uhr) sind Unbekannte in einen Rohbau in der "Wiesenstraße" eingebrochen. Aus dem derzeit unbewohnten Gebäude an der Ecke zur Straße "Am Deich" nahmen die Diebe hochwertige Baustellenwerkzeuge und Lebensmittel an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Einbrecher schließlich aus dem ...

mehr