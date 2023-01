Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Straße Zwölfthauen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.01.2023, gegen 17.45 Uhr, soll ein schwarzer Pkw die Straße Zwölfhauen in Richtung Tierheim befahren haben. In Höhe der Hausnummer 24 musste der Pkw wohl wegen Gegenverkehr anhalten und zurücksetzen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Pkw mit einer Straßenlaterne. Der Sachschaden an der Laterne beträgt etwa 2.000 Euro. Während der Kollision sollen mehrere Radfahrer und Fahrzeuge die Unfallstelle passiert haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, erhofft sich Zeugen, welche Hinweise zu dem schwarzen Pkw geben können. Der schwarze Pkw könnte von einer Frau gefahren worden sein.

