Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unbekannter versucht Fahrzeuge zu öffnen - sowie Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.01.2023, gegen 06.10 Uhr, überprüfte wohl ein Unbekannter in der Straße "Im Ölgarten" die Schließverhältnisse von mehreren Fahrzeugen. Auch wurde in der Nacht von Donnerstag, 05.01.2023, auf Freitag, 06.01.2023, in der Straße "Im Ölgarten" ein Fahrrad, welches an einem Carport angeschlossen war, gestohlen. Ein Bekannter des Geschädigten fand das Fahrrad unweit der Tatörtlichkeit und informierte diesen. Neben dem Fahrrad konnten noch zurückgelassene Werkzeuge aufgefunden werden. Es könnte ein Tatzusammenhang bestehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell