Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Kirche

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau;]

Am 06.01.2023, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person den Opferstock in der katholischen Pfarrkirche in der Dorfstraße auf. Weiterhin wurden Büroräume durchsucht.

Ob und wieviel Diebesgut erlangt wurde, ist bislang noch unbekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

