Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Werkzeug aus Rohbau gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (18.45 Uhr) und Samstagmorgen (6.30 Uhr) sind Unbekannte in einen Rohbau in der "Wiesenstraße" eingebrochen. Aus dem derzeit unbewohnten Gebäude an der Ecke zur Straße "Am Deich" nahmen die Diebe hochwertige Baustellenwerkzeuge und Lebensmittel an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Einbrecher schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

