Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Graffiti: Festnahme eines Helfers

Diensthund erschnüffelt Tatmittel

Freising (ots)

Graffitisprayer, die sich am Mittwochmorgen (21. Dezember) an einer S-Bahn in der Abstellung in Freising zu schaffen machten, wurden gestört; ein "Helfer" vorläufig festgenommen. Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit erkannten gegen 1 Uhr morgens am Bahnhof Freising vier Sprayer, die an einer abgestellten S-Bahn Graffitis anbrachten. Beim Eintreffen informierter Beamten der Polizei Bayern flüchteten die vermeintlichen Sprayer. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte im nahen Umfeld ein 19-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen werden, der vermutlich als "Späher" fungierte, und die "Sprayer" über das Eintreffen der Einsatzkräfte frühzeitig warnte. Der Einsatz eines Diensthundes der Bundespolizei führte zum Auffinden und der Sicherstellung von mehreren Sprühdosen, welche die Täter auf ihrer Flucht in einer angrenzenden Gartenanlage hinterließen. Die an der S-Bahn angebrachten, nicht vollendeten Graffitis, erstrecken sich über eine Fläche von ca. 60 m². Die Schadenshöhe wurde auf rund 3.000 EUR beziffert. Der vorläufig festgenommene 19-Jährige aus Markt Schwaben wurde nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Beihilfe zur Sachbeschädigung auf freiem Fuß belassen. Auf Grund der nicht fertiggestellten Schriftzüge ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tätern um Anhänger der Fußball-Ultra-Szene handelt. Die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten vier Täter dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell