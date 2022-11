POL-GM: Warnbake umgefahren und geflüchtet

Reichshof / Wiehl (ots) - Mehrere Kennzeichendiebstähle hat die oberbergische Polizei am Wochenende verzeichnet. So meldete der Fahrer eines grauen Renault Megane seine beiden Kennzeichen GM-TE 1214 als gestohlen. Sein Wagen parkte im Tatzeitraum zwischen Freitag, 6 Uhr und Samstag (19. November), 3:30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der L96, in Höhe der Ortslage Reichshof-Hespert. In Wiehl-Marienhagen sind im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag (20. November), ...

