Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 10. März 2023

Offenbach (ots)

60 Jahre alte Frau nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt; Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Hanau/Steinheim

Nachdem Nachbarn am Mittwoch der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung vor einem Einfamilienhaus im Siegweg in Hanau/Steinheim gemeldet hatten, fanden die eingesetzten Polizeibeamten dort eine 60-jährige Frau lebensgefährlich verletzt vor.

Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich zwischenzeitlich nicht mehr in Lebensgefahr. Darüber hinaus konnte ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger an der Anschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Dieser leistete bei der Festnahme Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Hanau haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen, wobei die Ermittlungen zu den Hintergründen derzeit andauern. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag der Haftrichterin des Amtsgerichts Hanau vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Hanau beantragten Haftbefehl erließ.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Medienvertreter und Medienvertreterinnen bitte an die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau, Frau Staatsanwältin Lisa Pohlmann, unter der Rufnummer 06181 297-319

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell