Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am 11.04.2023 gegen 15:20 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann auf seinem E-Scooter in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann konnten während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Krankenhaus Grünstadt wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrer wurde wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem kommt ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Drogen auf ihn zu.

