POL-PDNW: Bereits das dritte Mal...

... unter Betäubungsmitteleinfluss ist ein 52-Jähriger aus Lindenberg/ Pfalz aufgefallen, welcher am 11.04.2023 um 17:30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im letzten Jahr fiel der Fahrer des E-Scooters bereits schon zwei Mal auf, in dem er unter Drogeneinfluss ein Kleinkraftrad, sowie einen E-Scooter führte. Auch am heutigen Tag stand der Lindeberger unter Drogeneinfluss. Ein Vortest reagierte nämlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Hinzu kam, dass der E-Scooter des Mannes eine Geschwindigkeit von über 25 km/h erreichen kann. Den hierfür erforderlichen Führerschein konnte dieser nicht vorlegen. Nun erwartet den 52-Jährigen mehrere Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

