POL-PDNW: Hundehalterin nach Hundebiss gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 10.04.2023, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Roller-Fahrerin. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Weinstraße in Wachenheim in Richtung Bad Dürkheim. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über ihren Vespa-Roller und stürzte. Glücklicherweise wurde sie nur leicht am Fuß verletzt. Sie ...

