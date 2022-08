Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Halle (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit kontrollierten Bundespolizisten am Samstag, den 20.08.2022 gegen 8 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Halle (Saale). Der Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Halle gleich zwei Mal nach dem aus Pakistan stammenden Mann sucht. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz soll der aktuellen Wohnsitz des 28-Jährigen ermittelt werden. Zudem wurde bereits im April 2020 durch das Amtsgericht Merseburg aufgrund von Diebstahls zu 700 Euro Geld-strafe oder 70 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er bisher weder den geforderten Betrag beglich, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, erging Anfang August 2022 der Haftbefehl. Nur einen Tag später, am Morgen des 21.08.2022, wurde ein Deutscher am Hallenser Hauptbahnhof durch die Bundespolizei kontrolliert, der ebenfalls per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Der 29-Jährige wurde wegen Erschleichen von Leistungen zu 1050 Euro oder 70 Tagen Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Halle verurteilt. Die zwei Gesuchten wurden die Haftbefehle eröffnet, sie wurden von den eingesetzten Streifen zu den Diensträumen gebracht und durchsucht. Beide konnten den geforderten Betrag nicht aufbringen und wurden jeweils an die Justizvollzuganstalt in Halle übergeben. Die ausschreibenden Behörden wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

