Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pkw nach Diebstahl verunfallt aufgefunden

Cuxhaven (ots)

Wanna: Zunächst wurde in Wanna der Diebstahl eines VW Passat angezeigt, welcher im Feuerstättenweg verschlossen abgestellt war. Das Fahrzeug wurde gegen 17:00 h am Samstag abgestellt, der Diebstahl in der Nacht zum Sonntag um 01:00 h bemerkt.

Um 08:15 h wurde der Pkw dann verunfallt nur wenige hundert Meter in der Feldmark entfernt durch einen Landwirt beschädigt aufgefunden.

Zeugen, die weitere Angaben zu den Umständen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell