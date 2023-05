POL-OB: Wohnungseinbruchsradar - Erneut Einbrecher festgenommen

Oberhausen (ots) - In den Abendstunden des 03.09.2022 hielt sich die damals 15-jährige Oberhausenerin in Begleitung einer Freundin und dem späteren Tatverdächtigen im Park zwischen Bero Zentrum und dem Gebäude des Caritasverbandes an der Concordia Straße auf. Der nun gesuchte Tatverdächtige lockte die 15-Jährige in einen abgesonderten Bereich des Parks. Hier kommt es dann zu einem Sexualdelikt zum Nachteil der ...

mehr