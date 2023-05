Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen: Versuchtes Tötungsdelikt in der Fußgängerzone

Zur Tatzeit am Montagmittag (01.05.) um 13:48 Uhr kam es im Bereich der Fußgängerzone Marktstraße Ecke Stöckmannstraße in Oberhausen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 25-jähriger Mann (deutsch, ohne festen Wohnsitz) griff einen 78-Jährigen Mann (deutsch) an: Der Tatverdächtige schlug den älteren Mann nieder, sodass er zu Bode stürzte. Daraufhin trat der 25-Jährige mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf des Opfers. Ein 45-jähriger Zeuge (Kosovare) griff ein und verhinderte so weitere Angriffe in Richtung des Mannes. Der Tatverdächtige wurde am Tatort durch weitere Zeugen festgehalten und durch eingesetzte Polizeikräfte der Polizei Oberhausen vorläufig festgenommen. Parallel wurde der 78-Jährige verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert; Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Nach weiteren Ermittlungen wurde der Sachverhalt als versuchtes Tötungsdelikt qualifiziert. Der dringend Tatverdächtige wurde am Dienstag (02.05.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

