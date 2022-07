POL-BOR: Ahaus - Autoscheibe eingeschlagen

Velen (ots) - Offensichtlich nicht ohne Grund hat eine Unbekannte die Kundin eines Verbrauchermarktes in Velen angerempelt: Als die Frau an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie verschwunden. Es hatte sich in einer Tasche an ihrem Rollator befunden. Abgespielt hat sich das Geschehen am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 15.45 Uhr in einem Geschäft an der Straße Alte Gärtnerei. Die Geschädigte ...

