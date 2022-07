Borken (ots) - Stand gehalten hat die Tür eines Lokals in Borken unbekannten Einbrechern. Die Täter hatten am Mittwoch, 06.07.2022, am Nachmittag vergeblich versucht, sie gewaltsam zu öffnen. Das Geschehen spielte sich an einem Gebäude am Butenwall ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus ...

mehr