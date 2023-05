Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkoholfahrt endet mit Unfall

Oberhausen (ots)

Einen sehr unangenehmen Start in den Tag hatten zwei Autofahrer am Sonntagmorgen (30.04.). Ein 34-jähriger Oberhausener war auf der Mülheimer Straße unterwegs und beabsichtigte links in die Straße Hilgenberg abzubiegen. Dabei übersah er einen Essener VW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf der Mülheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Airbags beider Autos wurden ausgelöst und beide Fronten sind komplett zerstört worden - der Schaden wurden von den Beamtinnen und Beamten vor Ort auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Sie stellten außerdem im Laufe der Befragung fest, dass der Audi-Fahrer Alkohol getrunken haben musste. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille, woraufhin sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt worden ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell