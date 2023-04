Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche wurden in Oberhausen vier Wohnungseinbrüche angezeigt, von denen drei durch wachsame Nachbarn oder gut gesicherte Fenster und Türen gescheitert waren. In einem Fall haben die Ermittler Hinweise auf den Tatverdächtigen.

Dass technisch gut gesicherten 4-Wände im Zusammenspiel mit wachsamen und couragierten Nachbarn Garanten für die erfolgreiche Bekämpfung skrupelloser Wohnungseinbrecher sind, beweist erneut die Festnahme von Einbrechern, die Sonntagnacht (23.4.) über einen Balkon in eine Wohnung auf der Tüsselstraße einbrechen wollten.

Ein wachsamer Nachbar hatte die Täter entdeckt und sofort per Notruf 110 die Polizei verständigt. Er beobachtete die Vorgänge weiter und berichtete den Polizisten am Telefon von den Vorgängen.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen eilten schnell zum Tatort und nahmen im weiteren Verlauf drei Tatverdächtige (zwei kroatisch / ein türkisch) fest. Die Fahndungsmaßnahmen wurden auch durch eine Hubschrauberbesatzung unterstützt.

In einem weiteren Fall, bei dem einen Tag zuvor (22.4.) ein Einbrecher durch die offenstehende Haustür in ein Mehrfamilienhaus auf der Friedenstraße eindringen und dann ungestört eine Wohnungstür im Obergeschoss aufbrechen konnte, ermittelten die Polizisten einen Tatverdächtigen.

Besonders die unverschlossenen Eingangstüren unserer Mehrfamilienhäuser über eine magische Anziehungskraft auf die Verbrecher aus. Einmal unerkannt ins Treppenhaus gelangt, suchen sie routiniert nach Wohnungen, deren Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause sind. Dann schlagen sie schnell und skrupellos zu und verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen waren.

Aber schon einfache Verhaltensregeln sorgen dafür, dass sich die Wohnungseinbrecher gar nicht erst für Ihre 4-Wände interessieren.

So sind z.B. auch "auf Kipp" stehende Fenster in den oberen Etagen für akrobatische Einbrecher eine "gute Gelegenheit" - und Gelegenheit macht bekanntlich ja Diebe.

Polizisten brauchen in ihrem Kampf gegen die Wohnungseinbrecher und andere Kriminelle die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren:

Teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort per Notruf 110 mit!

Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr auch in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und klären das sofort - VERSPROCHEN!

