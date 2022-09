POL-PDMY: Komplettentwendung zweier Sattelzugmaschinen samt Auflieger

Hönningen/Ahr (ots) - Am Dienstag, den 20.09.2022, wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Hönningen eingebrochen. Der Spurenlage zufolge versuchten die Täter zunächst erfolglos, eine rückwärtige Terrassentür sowie ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Schließlich wurde die Verglasung des Fensters eingeschlagen und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Im ...

