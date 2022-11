Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Autofahrerin fährt in Gegenverkehr

Südlohn-Oeding (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Bundesstraße 70;

Unfallzeit: 02.11.2022, 18:00 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 70 in Südlohn-Oeding. Eine 72 Jahre alte Südlohnerin war gegen 18.00 Uhr in Richtung Vreden unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr fuhr. Dort kam es zu Kollision mit dem Auto eines 36 Jahre alten Rosendahlers. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise gesperrt werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell