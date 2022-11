Bocholt (ots) - Ereignisort: Bocholt, In der Kickheide; Ereigniszeit: 02.11.2022, 12:30 Uhr; Einen Radfahrer in den Fuß gebissen und dabei leicht verletzt hat ein angeleinter Schäferhund am Mittwochmittag in Bocholt. Der Geschädigte war gegen 12.30 Uhr auf der Straße In der Kickheide unterwegs, als es zu dem Geschehen kam. Der Hundehalter, ein circa 70 bis 80 Jahre alter Mann mit grauen Haaren, gab an, dass sein Hund ...

