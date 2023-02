Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktueller Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (10.02. bis 16.02.) wurden insgesamt zehn Wohnungseinbrüche bei der Polizei Oberhausen angezeigt. Sechs dieser Taten scheiterten an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn. Am Samstag (11.02.) überkletterte ein unbekannter Täter den rückwärtig gelegenen Gartenzaun eines Reiheneckhauses in Oberhausen-Dümpten. Vom Garten aus versuchte er zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang schlug er die Verglasung der Tür ein. Durch das entstandene Loch griff der unbekannte Täter hinein und öffnete den innenliegenden Griff. Über die geöffnete Tür stieg er in das Objekt ein. Im Haus öffnete er Schränke und Schubläden und durchwühlte deren Inhalt nach Diebesgut. Täterhinweise liegen nicht vor.

