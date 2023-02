Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht schnell geklärt

Oberhausen (ots)

Am 13.02.2023, gegen 09:00 Uhr ist es im Bereich Danziger Straße/Düppelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Aufgrund der guten Reaktion von Zeugen ist die mutmaßliche Fahrerin sehr schnell ermittelt worden.

Ein Autofahrer (34) bog an der Kreuzung Danziger Straße/Düppelstraße in die Düppelstraße ein. Eine Autofahrerin fuhr kurz nach der Kreuzung links neben ihn und zog dann auf die rechte Spur herüber; dabei wurde sein Fahrzeug touchiert. Die Fahrerin fuhr nach der Kollision einfach weiter. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und stellten sich sofort der Polizei zur Verfügung. Aufgrund der guten Angaben ermittelten Polizeibeamte schnell den Halter und anschließend die mutmaßliche Fahrerin (72). Sie gab an, sie hätte etwas bemerkt, sei aber davon ausgegangen, nur eine Warnbake touchiert zu haben. Insgesamt wird der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 1600 Euro geschätzt.

