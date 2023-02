Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf BAB 5, sieben Personen leicht verletzt - Abschlussmeldung PM Nr.3

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich am 11.02.2023 um 11:02 Uhr auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Als ein 54-Jähriger VW-Fahrer aufgrund des Verkehrsaufkommens abbremsen musste, fuhr ein 80-Jährige Porsche-Fahrer aufgrund Unachtsamkeit auf den VW auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den vor ihm fahrenden weiteren VW geschoben, der wiederum auf den davor befindlichen Renault. Es wurden letztendlich sieben Personen leicht verletzt. Hierunter befanden sich auch zwei Kinder im Alter von 5 Jahren und 7 Jahren. Aufgrund der Vielzahl an verletzten Personen befand sich der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme musste die Strecke in Richtung Süden von 11:15 Uhr bis 12:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den daneben liegenden Parkplatz am Unfallort vorbeigeleitet. Die verletzten Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand insgesamt ein Schaden von 75.000 Euro. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim.

