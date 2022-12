Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Personenschaden

Germersheim / B9

Die Unfallaufnahme auf der Bundesstraße 9, zwischen Germersheim-Süd und Germersheim-Mitte, ist zwischenzeitlich beendet. Beide Fahrspuren sind nach dreistündiger Vollsperrung wieder befahrbar. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass eine 23 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Raum Germersheim mit ihrem PKW aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in Folge dessen auf das vor ihr fahrende Fahrzeug eines 59 Jahre alten Mannes aus dem Raum Karlsruhe auffuhr. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen zum einen in Höhe der Mitteilleitplanke und zum anderen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weil Betriebsstoffe ausliefen, musste die B9 durch Kräfte der Straßenmeisterei voll gesperrt und gereinigt werden. Währenddessen wurde eine Umleitung eingerichtet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

