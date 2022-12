Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen "Am Alten Hafen"

Germersheim (ots)

Sechs Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mittwoch zwischen 10:50 und 11:20 Uhr im Bereich "Am Alten Hafen". Der "Schnellste" wurde mit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Weiterhin wurden im Rahmen der Verkehrskontrollen zwei sogenannte "Gurtmuffel" festgestellt und verwarnt. An einem Fahrzeug wurden zudem technische Mängel beanstandet.

