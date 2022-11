Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kindergarten

Heeßen (ots)

(ma)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in den Kindergarten in Heeßen an der Schulstraße eingebrochen. Mitarbeiterinnen des Kindergartens fanden gestern gg. 06.45 Uhr das Büro des Kindergartens durchwühlt und mit herumliegenden Gegenständen vor.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster der Einrichtung auf und gelangten so in das Büro der Kindergartenleitung.

Bislang konnte festgestellt werden, dass aus Geldkassetten und einer Geldtasche Bargeld entwendet wurde.

