Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Seniorin getäuscht und bestohlen

Stadtlohn (ots)

Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich ergaunert haben zwei Jugendliche am Donnerstag in Stadtlohn. Sie klingelten gegen 15.00 Uhr an der Haustür einer Seniorin und gaben sich als Nachbarn aus. Sie bräuchten dringend Geld für Essen. Am Monatsende würden sie es zurückzahlen, versicherten die zwei. Gutgläubig übergab die Stadtlohnerin eine beachtliche Summe. Wie sich wenig später herausstellte, waren es keine Nachbarskinder, die um Geld gebeten hatten, sondern Betrüger. Beschreibung der Jugendlichen: 1. Täter: circa 13 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 Meter große, schlanke Figur. Die Junge hatte einen dunklen Teint, schwarze Haare und einen leichten Bartansatz 2. Täterin: circa 13 bis 16 Jahre alt, circa 1,55 Meter groß, ebenfalls mit schlanker Figur und dunklem Teint. Das Mädchen trug lange dunkle Haare, die zum Zopf gebunden waren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (db)

