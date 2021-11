Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Einbeck (ots)

Einbeck / B 3(rod) 17.11.2021; 05:30 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der B 3 in Höhe der Abfahrt in die Hansestraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford aus Richtung Alfeld kommend nach links in die Hansestraße abbiegt und dabei den aus Richtung Northeim auf der B 3 entgegenkommenden PKW Fiat eines 56-Jährigen übersieht und es zum Zusammenstoß kommt.

Beide Fahrer müssen leicht verletzt ins Krankenhaus Northeim gebracht werden. Die beiden PKW sind nicht mehr fahrbereit und es entsteht ein Gesamtschaden von geschätzt ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell