LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugensuche

Bad Liebenstein (ots) - 0,56 Promille pustete ein Autofahrer in der Nacht zu Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Bad Liebenstein. Seinen Wagen musste der Mann am Kontrollort stehen lassen. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, ein hohes Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg sind die Folgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 ...

