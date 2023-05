POL-OB: Geschädigte nach Raubdelikt gesucht

Oberhausen (ots) - Einen sehr unangenehmen Start in den Tag hatten zwei Autofahrer am Sonntagmorgen (30.04.). Ein 34-jähriger Oberhausener war auf der Mülheimer Straße unterwegs und beabsichtigte links in die Straße Hilgenberg abzubiegen. Dabei übersah er einen Essener VW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung auf der Mülheimer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Airbags beider Autos wurden ...

