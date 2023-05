POL-OB: Aktuelle Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Gestern, am 02.05.2023 gegen 11:00 Uhr hat der Verkehrsdienst der Polizei Oberhausen Geschwindigkeitsmessungen in der 30er Zone der Parallelstraße durchgeführt. Ein Mercedes Sprinter ist dabei mit 66 km/h gemessen worden. Nach Abzug der Toleranz bleibt ein vorwerfbarer Wert von 33 km/h Überschreitung des Geschwindigkeitslimits. Für den Fahrer (41 Jahre alt) bedeutet dies 260,00 Euro, zwei Punkte in ...

