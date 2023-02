Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kind steckte mit dem Finger in Toilettenpapierhalterung

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 31. Januar 2023, 17.44 Uhr, Krahestraße Flingern

Am frühen Dienstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass ein 4-jähriger Junge mit einem Finger in einem Toilettenpapierhalter eingeklemmt sei. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten Kind befreien. Anschließend wurde das Kind vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

Am frühen Dienstagabend informierten die Eltern eines 4-jährigen Jungen die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf, dass ihr Sohn mit einem Finger in einem Loch in einer Toilettenpapierhalterung feststecke und nicht mehr befreit werden könne. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte nach 4 Minuten eintrafen, stellte sich die Situation so dar, dass der 4-Jährige mit seinem Daumen in einem Loch in dem an der Wand montierten Toilettenpapierhalter feststeckte. Der leicht verletzte Junge konnte aber ohne technische Hilfe nicht aus der Situation befreit werden. Mit einem Ringschneider konnte der Junge, nachdem die Halterung von der Wand entfernt war, befreit werden. Während der Befreiung wurde das Kind durchgehend durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt betreut und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus transportiert. Auch die Eltern wurden des Einsatzes durch die Einsatzkräfte betreut. Für die letzten Einsatzkräfte war der Einsatz nach 60 Minuten beendet.

