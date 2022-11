Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal

Niederkrüchten: Tageswohnungseinbrecher scheitern

Nettetal / Niederkrüchten (ots)

Bei Beschädigungen, die an Haustüren entdeckt wurden, geht die Polizei aktuell von versuchten Einbrüchen aus und sucht mögliche Zeugen. In Nettetal-Breyell kam am Montag zu einem versuchten Einbruch zwischen 09.45 und 11.45 Uhr auf der Brückenhausstraße. Hier entfernten Unbekannte die Scharniere der Tür. Zwischen 08.00 und 16.30 Uhr beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Hauses auf der Rosenstraße in Niederkrüchten-Brempt. Die Tür hielt stand, die Einbrecher kamen nicht ins Haus. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an die Kripo in Viersen über die 021627377-0. /wg (1155)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell