Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sperrmüll angezündet - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, gegen 00.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße 'Am Steinkreis' gerufen. Unbekannte hatten an der Straße eine für den Sperrmüll bereitgestellte Couch in Brand gesetzt. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Verdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1154)

