FW-D: Brennende Elektroverteilung - Feuerwehr löschte Brand im Kellergeschoss eines Bungalows

Samstag, 28. Januar 2023, 17.05 Uhr, Herchenbachstraße, Mörsenbroich

Die Feuerwehr Düsseldorf löschte eine brennende Elektroverteilung mit einem Kohlenmonoxidlöscher, lüftete den Kellerbereich und untersuchte vorsorglich die vier Bewohner des Bungalows. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Zu einem Kellerbrand in Mörsenbroich rückte die Feuerwehr Düsseldorf am frühen Samstagabend mit rund 20 Einsatzkräfte aus. Als die ersten Einsatzkräfte nur sechs Minuten später an der Herchenbachstraße eintrafen, drang bereits Brandrauch aus dem Kellerabgang ins Freie. Da sich alle Bewohner des Bungalows vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten konnten, entsendete der Einsatzleiter umgehend einen Löschtrupp in den Keller, wo er die brennende Elektroverteilung mittels Kohlenstoffdioxidlöscher löschte. Vorsorglich wurden die vier Bewohner von Notfallsanitätern vor Ort medizinisch begutachtet. Eine weitere ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Anschluss an die Löscharbeiten schlossen sich zeitintensive Lüftungsmaßnahmen an. Mit mehreren Hochleistungslüftern gelange es den Feuerwehrleuten den Brandrauch aus dem Keller zu entfernen. Mitarbeitenden der Netzgesellschaft Düsseldorf trennt das Gebäude vorsorglich von der Stromversorgung. Die Bewohner kommen für die Nacht bei Bekannten unter. Nach gut einer Stunde konnten die Rettungskräfte zu ihrem Standort zurückkehren.

