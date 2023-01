Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft - drei Verletzte durch den Rettungsdienst versorgt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 29. Januar 2023, 19.39 Uhr, Grünewaldstraße, Golzheim

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Brand in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Golzheim gerufen. Vor Ort brannte ein Containergebäude lichterloh. Sofort wurden mehrere Löschtrupps unter Atemschutz eingesetzt, um nach Vermissten zu suchen und den Brand zu löschen. Bei dem Feuer wurden drei Menschen leicht verletzt. Eine verletzte Person musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Am Sonntagabend wurde die Leitstelle der Feuerwehr durch die Leitstelle der Polizei über einen Brand auf der Grünewaldstraße informiert. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu der Flüchtlingsunterkunft entsandt. Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, war die Straße bereits stark verraucht und aus dem Gebäude drang dichter schwarzer Rauch. Sofort wurden die ersten beiden Löschtrupps zur Suche von Vermissten und Brandbekämpfung eingesetzt. Im weiteren Verlauf wurden die Flamen von vier Seiten gelöscht. Bei der Kontrolle des Gebäudes wurden keine Menschen mehr vorgefunden, so konnten sich die Einsatzkräfte auf die Löscharbeiten konzentrieren. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst der Landeshauptstatt vor Ort betreut, drei von ihnen waren leicht verletzt, ein 30-Jähriger wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes wurden die Bewohner in einem Bus der Feuerwehr betreut und im Anschluss durch das Amt für Migration und Integration in einer anderen Unterkunft untergebracht, wo die Betreuung für die nächsten Tage sichergestellt ist. Durch Mitarbeiter der Netzgesellschaft wurde das betroffene Gebäude vorsorglich stromlos geschaltet. Nach gut drei Stunden konnten die letzten der rund 50 Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Noch im Laufe der Nacht kontrollierten Einsatzkräfte routinemäßig die Brandstelle auf verdeckte Glutnester, Die Kontrolle verlief ergebnislos - es wurden keine verdeckten Glutnester mehr gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

