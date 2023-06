Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. In der Zeit vom 25.05.2023, 18:00 Uhr bis 26.05.2023, 12:00 Uhr, kam es zur Diebstahl eines Wohnwagens in der Bohlenstraße in Schiffdorf. Der Wohnwagen befand sich auf einem frei zugänglichen Grundstück und war mit einem Anhängerschloss gesichert. Bei dem Wohnwagen handelt es sich um das Modell: Hobby de Luxe 495 UK. Weitere besondere Merkmale sind: - Werder Bremen Kennzeichenhalterung - ...

