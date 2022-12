Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Porsche in Heilbronn. Der 45-jährige Besitzer des Panamera hatte diesen am Samstag, gegen 21.30 Uhr, in der Goethestraße abgestellt. Als er am Sonntag, gegen 1.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich aber bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Auf geparkten PKW aufgefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person fuhr zwischen Donnerstag und Samstag auf einen, geparkten PKW in Heilbronn auf und flüchtete anschließend ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein 32-Jähriger hatte sein Fahrzeug am Donnerstag, gegen 16 Uhr, am Fahrbahnrand der John-F.-Kennedy-Straße abgestellt. Als er Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte stellte er den Schaden am linken Heck fest. Dieser wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin handelt es sich vermutlich um einen silbernen PKW der einen Schaden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen müsste. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neckarsulm: Unfall mit einer Verletzten

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von 28.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Freitagabend in Neckarsulm. Eine 25-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr die Binswanger Straße in Richtung Erlenbach. An der Kreuzung mit der Saarstraße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde die 18-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weinsberg: Zwei Bäckereien und eine Gaststätte Ziel von Einbrechern - Wer hat was gesehen?

Zwei Bäckereien in der Kernerstraße in Weinsberg wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ziel von Einbrechern. An beiden Gebäuden versuchten der oder die Täter über die Eingangstüre in das Objekt zu gelangen. Bei einer der beiden Bäckereien scheiterten er oder sie bereits an dieser Stelle und hinterließ einen Sachschaden von circa 250 Euro. Einige Häuser weiter, beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro. Hier gelang es den Einbrechern über die Eingangstüre in den Verkaufsraum zu gelangen. Von hier aus versuchten der oder die Unbekannten in das Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses zu gelangen. Der oder die Täter scheiterten an der Tür zum Treppenhaus und flüchtetenohne Beute.

In der Lindenstraße verschaffte sich eine bisher unbekannte Person am Sonntagmorgen über die Eingangstüre Zutritt zu einer Gaststätte. Gegen 4 Uhr wurde der Eigentümer von einem lauten Geräusch geweckt. Als er im Gastraum nachsah, konnte er nur noch die aufgehebelte Kassenschublade feststellen. Der Täter war bereits, ohne Beute, unerkannt entkommen. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Ein Zusammenhang der Taten wird aktuell geprüft. Die Ermittlungen laufen. Die Kriminalpolizei sucht in allen Fälle nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Lauffen am Neckar: Mit fast zwei Promille Unfall verursacht

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 33-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Mercedes Sprinter von der Landesstraße 1105 bei Lauffen am Neckar ab. Der Mann war gegen 14.45 Uhr von Ilsfeld in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 2082 kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der LKW-Lenker zunächst ein Stück durch den Grünstreifen und lenkte dann stark nach rechts zurück auf die Fahrbahn. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Sprinter, weshalb sich dieser im Anschluss zweimal überschlug und in einer Haltebucht liegenblieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine mögliche Alkoholisierung des 33-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Gleichzeitig konnten die leichten Verletzungen, die sich der 33-Jährige bei dem Unfall zugezogen hatte, behandelt werden. Den Führerschein des Sprinter-Fahrers behielten die Polizisten des Polizeirevier Weinsberg ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Talheim: LKW gestohlen - Zeugen gesucht

Ein Mercedes Actros Abrollkipper wurde am Donnerstagabend vom Hof eines KFZ-Handels in Talheim gestohlen. Bisher Unbekannte gelangten zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr über eine verschlossene Metalltüre an der Gebäuderückseite in das Gebäudeinnere. Hier wurden im Anschluss weitere Türen aufgebrochen und die Schlüssel des Actros entwendet. Anschließend begaben sich der oder die Täter zum Fahrzeug und verließen, nach dem Öffnen des Hoftores, den Tatort in dem Mercedes. Der gestohlene LKW war nicht zugelassen und hatte deshalb keine Kennzeichen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen ein LKW ohne Kennzeichen aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Bad Rappenau: Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Zwei bisher Unbekannte brachen am Donnerstagabend in ein Reihenhaus in Bad Rappenau ein. Die beiden Täter verschafften sich zwischen 16.20 Uhr und 18.45 Uhr über ein Fenster Zutritt in das Haus in der Forlenstraße. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entkamen schließlich unerkannt. Bei dem Einbruch erbeuteten die Beiden Schmuck im vierstelligen Eurobereich und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell