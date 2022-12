Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzlsau: Fußgängerin angefahren

Leicht verletzt wurde eine 65-Jährige am Freitag, als sie von einem Pkw in Künzelsau angefahren wurde. Die Frau überquerte gegen 11.30 Uhr die Fahrbahn der Lindenstraße mit Krücken. Die Fahrerin eines VWs, die die Lindenstraße in Richtung Wertwiesen befuhr, übersah dies wohl. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen, sodass der Pkw die Fußgängerin touchierte. Die 65-Jährige stürzte und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Niedernhall: Straßenlaternen beschossen

Vermutlich mit einer Luftdruckwaffe beschädigten Unbekannte im Dezember sechs Straßenlaternen. Der oder die Täter schossen zwischen dem 1. und dem 16. Dezember auf die Glasabdeckungen der Laternen in der Schulstraße im Bereich "Am Forellenbach". Hierdurch entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 entgegen.

Pfedelbach: Zwei Pkws kollidiert

Zwei Leichtverletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag in Pfedelbach. Ein 21-jähriger Hyundai-Lenker befuhr gegen 17 Uhr zusammen mit seinem Beifahrer die Hohenlohe Alle in Richtung Öhringen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in die Dieselstraße abbiegen- Hierbei übersah er wohl den Hyundai und es kam zur Kollision der beiden Autos. Die Insassen des Hyundais wurden leicht verletzt und ärztlich behandelt. Der BMW-Lenker blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell