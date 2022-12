Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Schaukasten beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeug beschädigte ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag den Schaukasten eines Kinos in Mosbach. Der Unbekannte befand sich zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag vor dem Kino in der Bahnhofstraße und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Leuchtreklame von Buchhandlung beschädigt

Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, nachdem in der Nacht auf Samstag die Leuchtreklame einer Buchhandlung in der Buchener Marktstraße abgerissen wurde. Die Unbekannten sorgten für einen Schaden von rund 1.500 Euro, indem sie die über der Eingangstüre angebrachte Kuststoffreklame mit Metallumrandung auf der linken Seite aus der Befestigung rissen. Vermutlich geschah dies zwischen 0 und 2 Uhr. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06281 9040 vom Polizeirevier Buchen entgegengenommen.

Obrigheim: Mann mit Axt leistet Widerstand

Ein 58-Jähriger musste am Samstag in Gewahrsam genommen werden, nachdem er mehrere Personen mit Äxten bedrohte und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Der Mann hatte gegen 13 Uhr mit Äxten die Eingangstüre eines Hauses in Obrigheim zertrümmert und ein Auto beschädigt. Anschließend soll er einen Mann damit bedroht haben. Anschließend entfernte er sich mit seinem Pkw vom Tatort. Im Rahmen einer Fahndung konnte er im Bereich der Neckarstraße von der Polizei angetroffen werden. Hier versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen, konnte aber im Bereich der Schloßwiese gestoppt werden. Nachdem er aus dem Pkw ausgestiegen war, ging er auch auf die Polizeibeamten mit jeweils einer Axt in der Hand zu und bedrohte diese. Durch den Einsatz von Pfefferspray und unter Androhung des Schusswaffengebrauchs konnte der 58-Jährige von den beiden Beamten überwältigt und zu Boden gebracht werden. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da er außerdem unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und er musste bis zum Folgetag in Polizeigewahrsam bleiben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Hardheim: Pkw überschlagen - Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend bei Hardheim wurden die Insassen eines Kias verletzt. Der 19-jährige Fahrer war gemeinsam mit seiner Beifahrerin auf der B 27 von Höpfingen in Richtung Hardheim unterwegs. Gegen 22.30 Uhr kam er nach einer scharfen Rechtskurve mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal im angrenzenden Feld. Die beiden Personen wurden leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Aglasterhausen: Drei Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr

Drei Verletzt und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend in Aglasterhausen. Die 26-jahrige Fahrerin eines VW Golfs war gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Im oberen Tal" in Richtung B292 unterwegs. An der Zufahrt zu einem Drogeriemarkt bog sie nach links ab und stieß mit ihrem Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Durch den Aufprall wurden die 26-Jährige sowie die beiden Insassen im Opel leicht verletzt und jeweils mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund von ausgelaufenem Kühlwasser und Bremsflüssigkeit musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr abgestreut werden.

Schwarzach: Hoher Sachschaden nach Unfall

60.000 Euro Sachschaden entstanden am Samstag bei einem Unfall in Schwarzach. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 2 Uhr die Hauptstraße in Unterschwarzach, in Richtung Oberschwarzach. Kurz vor dem Ortsende beschleunigte er seinen Pkw und kam vermutlich aufgrund von Glätte ins Schleudern. In der Folge befuhr er die Gegenfahrbahn, wo er den entgegenkommenden Mercedes Vito eines 54-Jährigen streifte. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der 23-Jährige mit seinem Mercedes und dieser blieb auf dem Dach liegen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der junge Mann konnte durch die Hilfe von Passanten aus dem Pkw befreit werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

