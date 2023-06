Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kleintransporterfahrer mit über 2,6 Promille kontrolliert

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am Donnerstag (01.06.2023) gegen 23:30 Uhr fiel der 39-jährige polnische Fahrer eines Klein-Lkw anderen Verkehrsteilnehmern durch seine ungewöhnliche Fahrweise auf der L 116 von Hechthausen in Richtung Lamstedt auf. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Hemmoor konnten den Mann mit seinem Fahrzeug in Lamstedt anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Dabei fiel auf, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Alkohol-Vortest ergab einen Wert von über 2,6 Promille, was die Fahrweise erklären dürfte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

