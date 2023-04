Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an öffentlichen Dienstgebäuden

Arnsadt (ots)

In Atem gehalten, wurden die Polizeibeamten der PI Ilmenau, in der Nacht von Samstag zu Sonntag und in den Sonntagvormittagsstunden, wegen mehreren Sachbeschädigungsdelikten an mehreren öffentlichen Dienstgebäuden. Dabei hatte ein zunächst unbekannter Täter eine Vielzahl von Eingangstüren und Fensterscheiben beschädigt. Die Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zur Ergreifung des 40-jährigen Tatverdächtigen. Hierbei führte er einen Bolzenschneider, welchen er als Tatmittel zum Einschlagen der Fensterscheiben nutzte, mit sich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. In der Beschuldigtenvernehmung räumte der 40-Jährige schließlich die ihm vorgeworfenen Taten ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell